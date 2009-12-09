ЕС может ввести безвизовый режим для граждан России в 2010 г.

Европейский союз может ввести безвизовый режим для граждан РФ в 2010г., считает министр иностранных дел Италии Франко Фраттини.

Такое мнение глава МИД Италии высказал в интервью телеканалу Russia Today. "Очень хорошие новости ожидают нас в 2010 году в том смысле, что вопросы либерализации визового режима будут отныне решаться квалифицированным большинством голосов, а не по принципу единогласия, - сказал Ф.Фраттини. - Это позволит такой стране, как Италия внести предложение и сказать, что она считает, что россияне заслужили право безвизового передвижения по территории ЕС. Сейчас другие страны, то есть любая из 27 стран-членов ЕС, могут наложить вето и заблокировать любое решение...

В будущем это станет невозможным, потому что вопрос будет решаться квалифицированным большинством голосов, и я думаю, что наберется достаточное большинство для того, чтобы ввести безвизовый режим для россиян в 2010г.", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.