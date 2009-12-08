Глава МИД Израиля считает успешным свой визит в Украину
"... если мы все это реализуем"
Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Государства Израиль Авигдор ЛИБЕРМАН считает успешным свой визит в Украину.
Об этом он сказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН.
«Я очень рад такому насыщенному, практическому визиту, с конкретными пунктами. Если мы все это реализуем, то в течение года можем вывести наши отношения на другой качественный уровень», - сказал он.
В то же время А.ЛИБЕРМАН отметил, что для улучшения экономических отношений с Украиной не хватает ряда базовых документов, в частности, о защите инвестиций между двумя государствами.
А.ЛИБЕРМАН также прогнозирует, что в 2009 году товарооборот между двумя странами упадет в связи с экономическим кризисом. «В 2008-м товарооборот был около 700 млн. долларов. В 2009-м объем торговли упадет на 20-30% и, естественно, упадет объем израильских инвестиций в украинскую экономику», - сказал он.
Вместе с тем, А.ЛИБЕРМАН отметил, что есть ряд перспективных направлений для сотрудничества. По его словам, Украина и в 2009 году будет основным поставщиком зерна в Израиль. «Думаю, что израильский рынок очень важен для украинского сельского хозяйства», - добавил министр.