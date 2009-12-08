Дипломаты Украины и России договорились продолжить переговоры

7 декабря в Москве первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ и статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий КАРАСИН провели политические консультации, в ходе которых рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, были отмечены позитивные результаты пятого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии, которое прошло под председательством премьер-министров двух государств в г. Ялта 19 ноября. Кроме того, высоко оценено проведение встречи на уровне министров иностранных дел Украины и РФ Петра ПОРОШЕНКО и Сергея ЛАВРОВА (г. Афины, 1 декабря с.г.), а также ряда двусторонних контактов и переговоров по конкретным направлениям, состоявшимся на протяжении последнего времени.

В этом контексте отмечена важность взаимодействия сторон относительно бесперебойных поставок и транзита энергоносителей. Учитывая масштабы украинско-российского торгово-экономического сотрудничества, поддержана также идея проведения в ближайшее время экспертных консультаций с проблематики вступления в ВТО Российской Федерации, отметили в МИД.

Также в ходе консультаций состоялся предметный обмен мнениями относительно функционирования Черноморского флота РФ и его временного пребывания на территории Украины в соответствии с базовыми соглашениями 1997 года. Стороны высказались за проведение дополнительных консультаций с целью поиска путей решения проблемных вопросов деятельности ЧФ РФ на экспертном уровне, в первую очередь в рамках Подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ и его пребывания на территории Украины. Очередное заседание Подкомиссии запланировано на весну 2010 года, сообщили в МИД.

Углубленная дискуссия состоялась также вокруг вопросов делимитации Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива. Как отмечается в сообщении, была достигнута договоренность продолжить работу по согласованию линии государственной границы в отмеченных акваториях на очередном раунде переговоров делегаций двух государств в декабре в Киеве. Украинская сторона в очередной раз затронула вопрос активизации подготовки к проведению демаркации сухопутного участка украинско-российской государственной границы. Стороны договорились, что российская сторона активизирует работу по формированию российской части Смешанной демаркационной комиссии, проинформировали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Отдельно была рассмотрена проблематика ограничения въезда граждан Украины и России на территорию обоих государств.

Среди комплекса вопросов культурно-гуманитарного взаимодействия, что, по определению обеих сторон, имеет особое значение для развития межгосударственных отношений, достигнута договоренность об активизации совместной работы по подготовке к проведению мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения А.П.Чехова.

Состоялся обмен мнениями относительно путей урегулирования приднестровского конфликта в рамках существующих международных форматов, а также относительно активизации двусторонних консультаций на этом направлении. Российская сторона проинформировала о своей позиции относительно формирования новой архитектуры европейской безопасности, а также поделилась собственными оценками ситуации на Южном Кавказе.

Была отмечена и важность более активного взаимодействия на уровне внешнеполитических ведомств Украины и РФ по всему спектру украинско-российских отношений. В этой связи, по данным МИД, подтверждена готовность провести очередное заседание Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии в первом полугодии 2010 года, а также следующего раунда политических консультаций в таком же формате.

Стороны согласовали и основные мероприятия в рамках взаимодействия между Министерствами иностранных дел двух государств на 2010 год.