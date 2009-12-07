Министры стран "Восточного партнерства" завтра встретятся

8 декабря в Брюсселе (Бельгия) состоится первая встреча министров иностранных дел стран-участниц “Восточного партнерства”.

Украинскую делегацию возглавит министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе МИД.

Кроме делегаций стран-членов ЕС, стран-партнеров и представителей Европейской Комиссии, во встрече примут участие представители Европейского парламента, Комитета регионов, Европейского экономического и социального комитета, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития.

В рамках мероприятия запланировано обсуждение процесса становления инициативы в свете реализации целей “Восточного партнерства”, закрепленных в Совместном заявлении глав государств и правительств по итогам инаугурационного саммита инициативы, состоявшегося 7 мая в Праге.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят результаты работы тематических платформ многостороннего измерения инициативы и обсудят перспективы и приоритеты развития “Восточного партнерства” на 2010 год.

Во время рабочего визита в Брюссель П.ПОРОШЕНКО также проведет двусторонние встречи с министром иностранных дел Италии Франко ФРАТТИНИ и министром иностранных дел Словакии Мирослав ЛАЙЧАКОМ.