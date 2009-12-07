Последнюю попытку избрать президента предпримут в Молдавии

Последнюю попытку избрать президента предпримет сегодня парламент Молдавии.

Если она провалится, то, в соответствии с конституцией, нынешний состав законодательного собрания будет распущен, и в будущем году страну ждут новые досрочные выборы. Как и 10 ноября, когда состоялась первая неудачная попытка избрать президента, на пост главы государства претендует только один кандидат - лидер Демократической партии Мариан Лупу. Его выдвинула правящая коалиция "Альянс за европейскую интеграцию" – напоминает ИТАР-ТАСС. Для избрания президента необходим 61 голос. Правящая коалиция контролирует 53 из 101 мандата. Остальные 48 - у оппозиционной Партии коммунистов, которая блокирует голосование.

Эхо Москвы