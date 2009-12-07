Эво Моралес переизбран президентом Боливии

Президент Боливии Эво Моралес переизбран на второй срок в качестве главы государства. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные exit-polls.

По предварительной информации, Моралес набрал около 62-63 процентов голосов, в то время, как за его основного соперника - бывшего военного Манфреда Рейеса Вилью (Manfred Reyes Villa) проголосовали 23-24 процента избирателей.

Помимо Моралеса и Вильи одним из главных кандидатов считался Самуэль Дориа Медина (Samuel Doria Medina), кандидат от партии "Национальное единство", однако число поданных за него голосов пока неизвестно.

В соответствии с законами республики, второй президентский срок Моралеса продлится до 2015 года. Его переизбрание стало возможным благодаря внесенным в конституцию поправкам, разрешающим избрание действующего главы государства на два срока подряд.

Эти поправки весной нынешнего года привели к конфликту между Конгрессом и президентом. Тогда оппозиция заблокировала законопроект, предполагавший разрешение на переизбрание президента страны на второй срок, а также увеличивающий число мандатов представителей местных индийских меньшинств в Конгрессе.

В ответ на блокирование Моралес объявил голодовку, которая продлилась шесть дней и закончилась согласием оппозиции в обмен на включение в закон положения о перепроверке списков избирателей с использованием биометрических данных, так как, по мнению части Конгресса, старые списки устарели и не отражали реальной ситуации в стране.

Эво Моралес занимает пост президента Боливии с января 2006 года, напоминает Лента.ру. За время его правления был национализирован ряд отраслей промышленности. В частности, в 2008 году правительство Боливии национализировало крупнейшую газопроводную компанию Transredes Transporte de Hidrocarburos, а немногим ранее было объявлено о национализации трех нефтяных и одной телекоммуникационной компании.

По словам президента, национализация стратегических областей промышленности необходима для того, чтобы доходы от продажи натуральных ресурсов справедливо распределялись между жителями всей страны.