Эво Моралес переизбран президентом Боливии

01:31, 07 декабря 2009
Мир
995 0

Предварительно - свыше 60 процентов

Президент Боливии Эво Моралес переизбран на второй срок в качестве главы государства. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные exit-polls.

По предварительной информации, Моралес набрал около 62-63 процентов голосов, в то время, как за его основного соперника - бывшего военного Манфреда Рейеса Вилью (Manfred Reyes Villa) проголосовали 23-24 процента избирателей.

Помимо Моралеса и Вильи одним из главных кандидатов считался Самуэль Дориа Медина (Samuel Doria Medina), кандидат от партии "Национальное единство", однако число поданных за него голосов пока неизвестно.

В соответствии с законами республики, второй президентский срок Моралеса продлится до 2015 года. Его переизбрание стало возможным благодаря внесенным в конституцию поправкам, разрешающим избрание действующего главы государства на два срока подряд.

Эти поправки весной нынешнего года привели к конфликту между Конгрессом и президентом. Тогда оппозиция заблокировала законопроект, предполагавший разрешение на переизбрание президента страны на второй срок, а также увеличивающий число мандатов представителей местных индийских меньшинств в Конгрессе.

В ответ на блокирование Моралес объявил голодовку, которая продлилась шесть дней и закончилась согласием оппозиции в обмен на включение в закон положения о перепроверке списков избирателей с использованием биометрических данных, так как, по мнению части Конгресса, старые списки устарели и не отражали реальной ситуации в стране.

Эво Моралес занимает пост президента Боливии с января 2006 года, напоминает Лента.ру. За время его правления был национализирован ряд отраслей промышленности. В частности, в 2008 году правительство Боливии национализировало крупнейшую газопроводную компанию Transredes Transporte de Hidrocarburos, а немногим ранее было объявлено о национализации трех нефтяных и одной телекоммуникационной компании.

По словам президента, национализация стратегических областей промышленности необходима для того, чтобы доходы от продажи натуральных ресурсов справедливо распределялись между жителями всей страны.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter