МВД России: пиротехника - оружие террористов

Неучтенная пиротехника может использоваться в экстремистских и террористических целях, заявил в воскресенье на селекторном совещании в национальном центре управления кризисными ситуациями глава МВД России Рашид Нургалиев.

"В каждом регионе существует свой рынок таких "пиротехнических услуг". Нам необходимо узнать, кто проводит эти мероприятия, какие средства и оборудование используются, есть ли на их использование лицензии", - приводит его слова РИА "Новости".

Р.Нургалиев потребовал от своих подчиненных навести порядок в ночных клубах и предупредил, что не потерпит "очковтирательства", передает "Эхо Москвы".

В ближайшее время будет проведена операция "Пиротехника". "Комплексная операция должна быть нацелена на выявление некачественной, контрафактной, пиротехнической продукции уже с истекшими сроками годности, либо торговли данными изделиями без обязательного сертификационного соответствия", - уточнил министр.