Сегодня Всемирный день отмены смертной казни

Сегодня отмечается Всемирный день отмены смертной казни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ, отмена смертной казни в истории человеческой цивилизации введена в 1786 году в городе Флоренция (Великое герцогство Тоскана, Италия) беспрецедентным решением великого герцога Петра-Леопольда.

Делегация Украины во главе с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека приняла участие в Международном конгрессе по отмене смертной казни. Мероприятие организовано региональным правительством Тосканы и Министерством иностранных дел Италии.

Для участия в Международном форуме также были приглашены делегации из стран, которые отменили смертную казнь, а также международные неправительственные организации, в частности Amnesty International и ОБСЕ.

Согласно данным Amnesty International, две трети стран мира отменили смертную казнь. Лишь на протяжении нескольких последних лет это произошло в Аргентине, Албании, Греции, Канаде, Мексике, Турции, а также в нескольких штатах США, в частности Нью-Джерси и Нью-Мехико. В августе 2009 года 4 тысячи приговоров по смертной казни были заменены пожизненным заключением.

Участники форума осудили применение в некоторых странах смертной казни, в частности к психически больным (Япония) и несовершеннолетним (Саудовская Аравия, Иран, Судан и Ємен).

Отмечены и позитивные тенденции в таких странах, как Китай, где последнее слово в решении вопроса применения смертной казни сегодня принадлежит Верховному суду. Участники форума также приветствовали решение Конституционного суда Российской Федерации о неконституционности применения в стране смертной казни после 1 января 2010 года.

В своем выступлении на Международном конгрессе Н.КАРПАЧЕВА отметила, что в Украине смертная казнь была отменена 12 лет тому назад. В то же время, по ее словам, отдельные политики, депутаты парламента, министр внутренних дел призывают восстановить смертную казнь за особо тяжкие преступления. Законопроект о введении смертной казни зарегистрирован в ВР в начале 2008 года.

По ее словам, для Омбудсмана Украины начался этап новых действий – борьба за невосстановление в государстве смертной казни. "Казнь несовместима с правами человека, а потому должен быть введен моральный мораторий на призывы о применении смертной казни", – считает Н.КАРПАЧЕВА.

Справка УНИАН. 18 декабря 2007 года большинством голосов стран-участниц на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция о введении моратория на применение смертной казни во всем мире, инициатором которого выступила итальянская делегация. Однако до сих пор эта мера наказания продолжает применяться в 58-ми из 192 стран - членов ООН. В 2008 году в 25 странах, среди которых Китай, Иран, Саудовская Аравия, Пакистан, Египет, Япония, США и Беларусь, было казнено 2390 чел.