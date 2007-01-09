Американская атомная подлодка столкнулась с японским кораблем

В Аравийском море столкнулись американская атомная подводная лодка (АПЛ) и японское коммерческое судно.

Как передает РИА «Новости», этот факт подтвердил Си-эн-эн высокопоставленный представитель Военно-морских сил (ВМС) США.

Он сообщил, что атомная подводная лодка "Ньюпорт Ньюс" столкнулась с японским кораблем к югу от Ормузского пролива с тот момент, когда она находилась в процессе всплытия.

В инциденте никто не пострадал, сама АПЛ повреждена, сказал он.

В то же время, по словам представителя ВМС США, серьезных повреждений ни американская АПЛ, ни японское судно не получили.