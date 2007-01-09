Американская атомная подлодка столкнулась с японским кораблем
10:27, 09 января 2007Мир
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Инцидент произошел в Аравийском море
В Аравийском море столкнулись американская атомная подводная лодка (АПЛ) и японское коммерческое судно.
Как передает РИА «Новости», этот факт подтвердил Си-эн-эн высокопоставленный представитель Военно-морских сил (ВМС) США.
Он сообщил, что атомная подводная лодка "Ньюпорт Ньюс" столкнулась с японским кораблем к югу от Ормузского пролива с тот момент, когда она находилась в процессе всплытия.
В инциденте никто не пострадал, сама АПЛ повреждена, сказал он.
В то же время, по словам представителя ВМС США, серьезных повреждений ни американская АПЛ, ни японское судно не получили.
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