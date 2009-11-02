Ющенко пригласил в Украину короля Испании

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к Испании с просьбой оказать Украине помощь – медицинское оборудование для лечения пострадавших от вируса гриппа А/H1N1.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь во время встречи Президента Украины с министром иностранных дел Королевства Испания Мигелем МОРАТИНОСОМ, который находится с официальным визитом в Украине.

Также в ходе встречи глава государства подчеркнул, что Украина стремится максимально эффективно реализовать существующий потенциал сотрудничества с Испанией и поддерживать откровенный и конструктивный двусторонний диалог, в первую очередь на высшем уровне.

В свою очередь министр подтвердил готовность Испании развивать особые отношения с Украиной, активизировать сотрудничество на двустороннем уровне, а также в контексте партнерской поддержки испанской стороной европейской интеграции Украины.

Президент Украины обсудил с представителем Испании (будет председательствовать в ЕС в первой половине 2010 года), вопросы подготовки к декабрьскому саммиту Украина-ЕС. Стороны также обменялись мнениями относительно состояния и перспектив переговорного процесса по заключению Соглашения с ЕС об ассоциации. «Одним из ключевых вопросов повестки дня отношений Украины и Европейского Союза является упрощение визового режима», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО. В этом контексте с испанской стороной были обсуждены перспективы дальнейшей либерализации визового режима для граждан Украины.

В.ЮЩЕНКО отметил заинтересованность в росте объемов испанских инвестиций в Украину и подчеркнул приоритетную государственную поддержку инвестиционных проектов, которые реализуются в рамках подготовки Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Глава Украинского государства подтвердил приглашение Королю Испании ХУАНУ КАРЛОСУ I посетить Украину с визитом. В свою очередь М.МОРАТИНОС передал приветствие Президенту Украины от Короля Испании.