Украина осуждает террористические атаки на сотрудников ООН

В Украине с глубокой обеспокоенностью восприняли сообщение о гибели сегодня утром персонала Организации Объединенных Наций в Кабуле в результате террористического акта со стороны движения «Талибан».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«Как один из инициаторов Конвенции о безопасности персонала ООН и связанного с ней персонала, Украина считает абсолютно недопустимыми атаки на сотрудников ООН. Украина отмечает, что ни один террористический акт, который приводит к человеческим жертвам, не может быть оправдан независимо от мотивации его организаторов и исполнителей», – говорится в заявлении МИД.

В соответствии с сообщением, Украина подтверждает свою поддержку усилиям правительства Исламской Республики Афганистан и мирового сообщества по достижению мира и стабильности в этой стране.

«В этот непростое для Афганского государства и его многострадального народа время мы надеемся на продолжение в этой стране демократических реформ, направленных на достижение национального примирения и консолидации общества. Украина выражает глубокие соболезнования и слова поддержки жертвам этого террористического нападения, членам их семей, а также народу и правительству Афганистана», – говорится в заявлении МИД.

Как известно, в результате нападения талибов на здание миссии ООН в Кабуле погибли 12 человек: шесть сотрудников миссии, двое охранников, один мирный афганец, а также трое нападающих. Боевики “Талибана” заявили, что всячески будут препятствовать проведению в Афганистане президентских выборов 7 ноября.