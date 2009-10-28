Спецназ отбил гостиницу ООН в Кабуле у боевиков

Среди нападавших на гостиницу ООН в районе Ширпур в центре Кабула в ночь на среду были четыре иностранца, сообщил РИА Новости представитель полиции, штурмовавший здание гостиницы.

По словам полицейского, двое террористов были арабами, а еще один - предположительно, уроженец Шри-Ланки.

По последним данным, как сообщил сотрудник органов госбезопасности, работающий на месте происшествия, в результате нападения погибли трое сотрудников МООНСА и еще один получил тяжелые ранения.

Собеседник агентства сказал, что всего в нападении участвовали семь боевиков. Прежде чем ворваться в гостиницу, они убили двух охранников у входа, после чего один боевик взорвал на себе жилет смертника, а еще один был убит в перестрелке. Остальные нападавшие захвачены в плен, сказал сотрудник органов госбезопасности Афганистана.

На данный момент стрельба у гостиницы ООН прекратилась.

Как ранее сообщило Associated Press, ответственность за нападение уже взяло на себя радикальное движение "Талибан". Нападение является первой попыткой сорвать второй тур президентских выборов в стране, который запланирован на 7 ноября, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря "Талибана" Забиуллу Моджахеда.