Кустурица отказался снимать российский фильм о войне в Осетии

Известный сербский режиссер Эмир КУСТУРИЦА отказался снять фильм, в котором была бы представлена российская версия событий, приведших к войне в Южной Осетии в августе 2008 года. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Свой отказ режиссер объяснил чрезвычайной занятостью. "Я не принял это предложение, так как связан иными обязательствами на ближайшие четыре года", - прокомментировал Э.КУСТУРИЦА.

Лента.ру отмечает, что сербский режиссер обещал снять фильм о войне в Осетии еще в 2008 году. Предполагалось, что картина будет базироваться на статьях, написанных журналисткой Фатимой САЛКАЗАНОВОЙ. Соответствующие переговоры были проведены между Э.КУСТУРИЦЕЙ и Полномочным представителем Северной Осетии при Президенте РФ А.ТОТООНОВЫМ. В начале октября 2009 года Э.КУСТУРИЦА побывал в Южной Осетии якобы для сбора материала.

Как сообщал УНИАН, в начале августа 2008 года произошла война между Россией и Грузией, в результате которой Россия фактически оккупировала два региона Грузии – Абхазию и Южную Осетию, - признав независимость этих самопровозглашенных республик.