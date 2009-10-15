Порошенко: наших друзей бельгийцев перекрасили в евроскептиков

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО уверен, что Бельгия будет активно поддерживать интеграцию Украины в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам во время пребывания в Антверпене.

Комментируя первые встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с руководством Бельгии, П.ПОРОШЕНКО отметил, что у него создалось впечатление, что «бельгийцев – наших товарищей, наших друзей – перекрасили в евроскептиков (относительно интеграции Украины в ЕС – УНИАН) внутри Украины».

П.ПОРОШЕНКО отметил, что практически все руководители страны, начиная от посла и заканчивая Королем Бельгии, заявляют о поддержке европейской перспективы Украины.

«Безусловно, основная часть переговоров будет перенесена на завтра. Завтра, во время моих личных переговоров с министром иностранных дел Бельгии и во время переговоров Президента Украины с премьер-министром Бельгии, мы будем реализовывать свою ключевую задачу – увеличивать и цементировать количество своих сторонников, друзей в Европе. Я убежден, что по итогам этого визита по всем основаниям мы можем занести Бельгию в список своих друзей», - сказал министр иностранных дел Украины.