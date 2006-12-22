Британское правительство готовится предоставлять гражданские права… роботам

В следующий раз, когда вы в раздражении стукнете кулаком по клавиатуре, задумайтесь о том дне, когда она сможет подать на вас в суд за причинение физического вреда, пишет Financial Times, ссылаясь на отчет правительственной комиссии Великобритании, в котором среди прочего речь идет о перспективах предоставления гражданских прав роботам.

Этот привет от Айзека Азимова – не очередной научно-фантастический бред, а вполне реальная перспектива ближайших 50-ти лет, убежден сэр Дэвид Кинг, Главный научный советник правительства Великобритании, спонсор ряда футуристических научных работ. Отчет о правах роботов составлялся совместно консалтинговой компанией Outsights и компанией Ipsos Mori, занимающейся исследованием общественного мнения.

Роботы и машины сейчас воспринимаются как безымянные существа, не обладающие ни правами, ни обязанностями, но, если искусственный интеллект распространится повсеместно, говорится в отчете британской правительственной комиссии, могут начаться призывы предоставить им равные с человеком права. Разве не логично, если эти права будут сопровождаться гражданскими обязанностями, включая участие в выборах, обложение налогами и обязательную военную службу? "Если им предоставят полные права, государства будут обязаны обеспечить им все социальные льготы, включая финансовую помощь, жилплощадь и, вероятно, "медицинское обслуживание" – то есть своевременный ремонт роботов", – сказано в отчете.

"Будет ли считаться приемлемым пнуть ногой механическую собаку, раз живую собаку пинать нельзя? Обязательно найдутся люди, которым это непонятно, поэтому у нас должны быть этические нормы, которые позволят обеспечить нормальное взаимодействие с роботами, не переходить черту дозволенного", - утверждает Хенрик Кристенсен, директор Центра робототехники и машин с искусственным интеллектом Института технологии штата Джорджия.

В отчете говорится, что при условии "корректного управления" новый мир, где у роботов появятся права, может принести с собой повышение результативности труда и рост благосостояния.

Есть там и оговорка, что у этого процесса могут быть побочные эффекты, и первой жертвой, вероятно, станет экологическая обстановка.

Inopressa