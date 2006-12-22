США предложили Туркмении совместные размышления о будущем

Президент США Джордж Буш заявил, что США ожидают расширения взаимоотношений с Туркменией.

"Мы выражаем наши соболезнования семье президента Ниязова и народу Туркменистана. Мы ждем возможности продолжить расширение наших взаимоотношений с Туркменистаном и надеемся на светлое будущее для этой страны и на правительство, которое обеспечит справедливость и возможности для своего народа", - говорится в тексте заявления Буша, которое цитирует в пятницу газета "Вашингтон пост".

До сих пор США при молчаливой поддержке европейских стран безуспешно лоббировали в Туркмении строительство газопровода по дну Каспийского моря для уменьшения зависимости Европы от России в вопросах поставок природного газа, напоминает издание и не исключает, что соперничество между Россией и Западом может вспыхнуть с новой силой в случае возвращения в Туркмению проживающих сейчас за рубежом представителей оппозиции.

По данным американских СМИ, в четверг после кончины Ниязова американская инвестиционно-финансовая компания Goldman Sachs разослала своим корпоративным клиентам аналитическую записку с предупреждением о том, что смерть президента Туркмении "ставит под сомнение политическую стабильность в стране и контроль за ее значительным экспортом газа".

Goldman Sachs не исключает, что США и, возможно, ЕС вступят в соперничество с Россией и будут стремиться подтолкнуть Туркмению к рассмотрению новых экспортных путей и ослаблению позиций российского "Газпрома", который частично зависит от туркменского газа для выполнения своих обязательств перед потребителями.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Шон Маккормак заявил в Вашингтоне, что администрация Буша готова работать совместно с временным руководством, которое осуществляет власть в Туркмении после кончины Сапармурата Ниязова.

"Сейчас, когда туркменский народ будет размышлять о своем будущем, США и, как я уверен, другие страны тоже будут с ними, чтобы работать с ними и оказывать им содействие, которое будет подобающим и с которым будут согласны как туркменский народ так и другие правительства", - сказал Маккормак.

РИА новости