Армения в последнюю минуту отложила нормализацию отношений с Турцией

Подписание документов о нормализации отношений между Турцией и Арменией, которое должно было состояться сегодня вечером в Цюрихе, отложено «в последнюю минуту» по инициативе армянской стороны.

Об этом, как передает Agence France-Presse, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Иан КЕЛЛИ, который сопровождает участвующую в процессе госсекретаря США Хиллари КЛИНТОН.

О каком сроке идет речь, а также причины такого решения пока не уточняются.

Переговоры о нормализации двусторонних отношений Турция и Армения при посредничестве Швейцарии вели с 2007 года. В апреле 2009 года Ереван и Анкара объявили о разработке соответствующей «дорожной карты», а в августе этого же года стало известно об их намерении подписать протоколы, которые подразумевают восстановление дипломатических контактов и, в перспективе, открытие границы (которая была закрыта в 1993 году по инициативе Анкары).

Сложные отношения между странами вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в вопросе о принадлежности Нагорного Карабаха, а также острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. Дипломатические связи между странами до настоящего времени отсутствовали.