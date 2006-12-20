Министр сбежал из багдадской тюрьмы и позвонил журналистам

Бывший министр электроэнергетики Ирака Айхам аль-Самараи (Ayham al-Samaraie), сбежавший 17 декабря из багдадской тюрьмы, связался по телефону с журналистами The NY Times и поделился некоторыми подробностями своего удивительного побега.

По утверждению аль-Самараи, его побег был вынужденной мерой, поскольку он получил информацию о готовящемся на него покушении, а коррумпированная полиция не могла обеспечить ему защиту.

Бывший министр заявил, что не только смог выбраться из самой тюрьмы, благополучно миновать все иракские и американские блок-посты, но и сесть на самолет в аэропорту Багдада, и покинуть страну.

"Те неудачники, что прячутся в охраняемой американцами Зеленой зоне, они ведь не знают, как живет народ, которым они управляют, - сказал он. - Я спокойно добрался до аэропорта не потому, что я такой уж талантливый преступник. Любой житель страны может это сделать, даже если против него выдвинуто 10 тысяч разных обвинений. Это Ирак".

Представители иракского правительства, о которых столь нелестно отозвался беглец, выразили сомнение в том, что аль-Самараи смог покинуть пределы Ирака, и пообещали инициировать международный поиск бывшего министра, направив соответствующий запрос в Интерпол.

Айхам аль-Самараи был приговорен к двум годам заключения по обвинению в хищении государственных средств, направленных на восстановление электроэнергетики страны. Он имеет двойное американо-иракское гражданство и является представителем суннитских политических кругов. Это уже второй побег бывшего министра из-под стражи. Первый из них состоялся через несколько дней после вынесения приговора, но тогда аль-Самараи удалось задержать.

Лента.ру