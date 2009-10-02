Кролики атакуют Хельсинки

Как пишет газета "Новые Известия", жители финской столицы страдают от настоящего кроличьего нашествия.

Раньше в Хельсинки можно было увидеть лишь обычных зайцев, не причинявших людям особого беспокойства. Однако несколько лет назад случился настоящий кроличий бум. Зверьки завезенные в зоомагазины и раскупленные тысячами финских семей, почувствовали тягу к свободе и стали сбегать из домов. Многих кроликов выпускали на волю и сами дети, не зная, чем это обернется для родного города.

Животные прижились на севере и образовали целые колонии, расселившиеся в парках и садах финской столицы. Сегодня, по оценкам экспертов, их число достигает многих тысяч.

Эхо Москвы