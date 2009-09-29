Гора идет к Магомету: Медведев едет в Минск

Сегодня Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в ходе рабочего визита в Беларусь обсудит с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

Д.МЕДВЕДЕВ и А.ЛУКАШЕНКО также будут присутствовать на заключительном этапе оперативно-стратегических учений «Запад-2009».

По информации пресс-службы Президента Беларуси, в центре внимания глав государств будут находиться вопросы обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Как известно, А.ЛУКАШЕНКО несколько раз отказывался от визитов в Москву для участия в мероприятиях в рамках СНГ и ОДКБ. Он заявлял, что не видит в этом смысла, так как считает, что без преодоления нездоровых тенденций в экономической сфере двигаться дальше по пути укрепления коллективной безопасности невозможно.

Кроме того, в последнее время белорусско-российские отношения были осложнены «молочной» войной, а также Россия не предоставила Минску кредит на 500 млн. долларов.

25 сентября Д.МЕДВЕДЕВ высказал уверенность, что отношения России и Беларуси не ухудшились. «Я не считаю, что у нас ухудшились отношения с Беларусью. У нас действительно есть некоторые спорные вещи, по которым мы ведем открытую полемику, довольно эмоциональную, кстати сказать. Но что делать? Особенно в период кризиса приходится иногда использовать и эмоциональные аргументы. Я понимаю руководство Беларуси, понимаю Президента», - добавил Д.МЕДВЕДЕВ.