Завершились парламентские выборы в Португалии

Социалистическая партия Португалии (СП) во главе с нынешним премьер-министром страны Жозе Сократешом (Jose Socrates) одержала победу на парламентских выборах в Португалии, передает РИА "Новости" со ссылкой на местный телеканал RTPi.

По данным Национальной избирательной комиссии - подсчитано 99% голосов - СП набрала 36,6%, ее главный соперник, консервативная Социал-демократическая партия (СДП), которую возглавляет 68-летняя Мануэла Феррейра Лейте (Manuela Ferreira Leite), - 29,1% голосов. На третье место с 10,5% выходит Социал-демократический центр - Народная партия (СДЦ-НП). Левый блок набирает 9,9% голосов, а коалиция коммунистов и партии "зеленых" - 7,4% голосов.

Довольно высок процент воздержавшихся от голосования - 39,4% избирателей.

По итогам выборов социалисты получают в парламенте 94 депутатских мандата, СДП - 77 мест, СДЦ-НП - 20 депутатских кресел, Левый блок - 16, коалиция коммунистов и партии "зеленых" - 15 депутатских мандатов.

В отличие от выборов четырехлетней давности, на этот раз социалисты хотя и одержали победу, но не получили абсолютного большинства и будут вынуждены сформировать коалиционное правительство.