Квасневский: Россия станет частью евроатлантического пространства

Российская Федерация станет частью евроатлантического пространства, но это случится не скоро, считает экс-президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политик заявил в Ялте, где проходит 6-й саммит YES.

«Россия станет частью евроатлантического пространства с его стандартами, отношениями и т. д.», - подчеркнул А.КВАСНЕВСКИЙ.

При этом он отметил, что такие изменения произойдут не скоро.

«Я не уверен, получится ли это в течение моей жизни, я не слишком стар, конечно, и надеюсь прожить долго», - сказал бывший президент Польши.

Среди проблем сегодняшней России он назвал несовершенное гражданское общество и правовой нигилизм.

«Гражданское общество там (в России) в зародыше», - отметил А.КВАСНЕВСКИЙ, добавив при этом, что, по его мнению, в Украине оно развито гораздо больше, чем в РФ. «Правовой нигилизм - очень серьезная проблема для будущего России», - сказал политик. Тем не менее, отметил он, Россия и Евросоюз должны сотрудничать.

По мнению А.КВАСНЕВСКОГО, у России нет единого подхода к Европе: у России существует 27 разных политик к странам-членам и одна – по отношению к Брюсселю. С другой стороны и у Евросоюза нет единой точки зрения по отношению к россиянам, добавил он.