Землетрясение в районе японского острова Хатидзё
09:17, 24 сентября 2009Мир
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Магнитуда составила 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе небольшого японского острова Хатидзё. По данным национального метеорологического управления, угрозы цунами нет. Как передает ИТАР-ТАСС, о пострадавших и разрушениях не сообщается.
Эпицентр землетрясения находился вблизи острова Хатидзё, расположенного в Тихом океане к югу от Токио. Очаг залегал на глубине около 20 километров под дном океана.
В Японии магнитуда землетрясений определяется по системе, близкой к шкале Рихтера, но с учетом местных геологических особенностей.
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