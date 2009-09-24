Землетрясение в районе японского острова Хатидзё

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе небольшого японского острова Хатидзё. По данным национального метеорологического управления, угрозы цунами нет. Как передает ИТАР-ТАСС, о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Эпицентр землетрясения находился вблизи острова Хатидзё, расположенного в Тихом океане к югу от Токио. Очаг залегал на глубине около 20 километров под дном океана.

В Японии магнитуда землетрясений определяется по системе, близкой к шкале Рихтера, но с учетом местных геологических особенностей.