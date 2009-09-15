Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает Украину ратифицировать Гаагскую Конвенцию о международном усыновлении, что позволит защитить интересы каждого ребенка и будет способствовать последующему реформированию систему опеки над детьми.

Об этом заявила в интервью Associated Press представитель ЮНИСЕФ в Украине Юкиэ МОКУО, комментируя распространенную в СМИ информацию о намерениях британского певца Елтона ДЖОНА усыновить ВИЧ-позитивного мальчика-сироту с Украины.

При этом она подчеркнула, что в соответствии с Гаагской Конвенцией приоритет в усыновлении покинутых детей должен предоставляться близкими родственниками и гражданам страны, в которой проживает ребенок.

«Важно, чтобы любое решение относительно детей, в том числе относительно усыновления, принималось в первую очередь в интересах ребенка. Гаагская Конвенция о международном усыновлении (Hague Convention on International Adoptions) пропагандирует этические и прозрачные процессы усыновления. ЮНИСЕФ призывает правительства придерживаться принципов, которые заложены в Конвенции," – сказала Ю.МОКУО.

«Недостаток надзора за процессами международного усыновления и законодательной регуляции может приводить к игнорированию прав и интересов ребенка и решения дела об усыновлении, руководствуясь материальной выгодой. Многие страны в мире уже признали такую проблему и ратифицировали Гаагскую Конвенцию о международном усыновлении, что позволяет им предотвращать нарушения прав детей», – отметила представитель ЮНИСЕФ в Украине.

Она также подчеркнула, что Украина эту Конвенцию пока не ратифицировала.

“ЮНИСЕФ призывает Украину ускорить процесс ратификации Гаагской Конвенции и обеспечить ее внедрение», - сказала Ю.МОКУО.

По ее словам, международное усыновление должно проводиться в последнюю очередь и только в тех случаях, когда ребенок не может получить семейного воспитания в своей родной стране.

Ю.МОКУО также отметила, что в ЮНИСЕФ сегодня очень обеспокоены увеличением в Украине количества детей, инфицированных ВИЧ, что происходит, в частности, из-за увеличения в стране количества беременных женщин с ВИЧ/СПИДом, и дискриминацией этих детей.

По оценкам экспертов в Украине насчитывается почти 440 тыс. людей с ВИЛ/СПИДом в возрасте от 15 до 49 лет – это приблизительно 1,63% взрослого населения страны, которая является наиболее инфицированным ВИЧ/СПИДом государством Европы.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября всемирно известный британский музыкант сэр Элтон ДЖОН заявил во время концерта в Украине, что один из ВИЧ-позитивных малышей Макеевского детского дома, «забрал его сердце». В то же время, прессе он сказал, что не может сейчас однозначно что-то сказать об усыновлении этого мальчика.

14 сентября министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО заявил, что певец не сможет усыновить 14-месячного украинского мальчика, больного СПИДом. Он отметил, что официального обращения к органам государственной власти с просьбой об усыновлении от Элтона ДЖОНА не поступало, а было лишь устное заявление. Кроме того, в соответствии с украинским законодательством, приоритетом в Украине является национальное усыновление, отметил министр. Он также обратил внимание, что украинским законодательством запрещено усыновление иностранцами, которые не состоят в браке. “Насколько мы знаем, Элтон ДЖОН не состоит в браке (он состоит в однополом браке со своим партнером Дэвидом ФЕРНИШЕМ – УНИАН)... В Украине не признаны однополые браки, поэтому для нас он – одинокий гражданин”, – сказал Ю.ПАВЛЕНКО.