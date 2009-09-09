Из-за выхода Грузии из СНГ ничего “чрезвычайного” не произойдет

Посол Украины в Грузии Василий ЦИБЕНКО считает, что в связи с выходом Грузии из состава Содружества Независимых Государств ничего “чрезвычайного” не произойдет.

Об этом посол сказал в интервью УНИАН.

“Думаю, чего-то чрезвычайного из-за того, что Грузия вышла из СНГ, не произойдет. Ведь ее членство, когда она вступала в СНГ, связывалось прежде всего с урегулированием имеющихся в то время конфликтов”, - сказал В.ЦИБЕНКО.

При этом он выразил сожаление по поводу того, что ситуация осложнилась.

“Можно сказать, что СНГ с этой важной миссией пока не справилась», - сказал он.

В.ЦИБЕНКО также считает, что это “еще один вызов, который в очередной раз засвидетельствовал достаточно низкую эффективность деятельности Содружества”.

Как сообщал УНИАН, 17 августа этого года Грузия официально вышла из СНГ.

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