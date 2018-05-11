Посол Украины в Грузии: Для достижения мира на Кавказе не важно, кто поставлял оружие

Чего-то чрезвычайного оттого, что Грузия вышла из СНГ, не произойдет. Ведь ее членство связывалось прежде всего с урегулированием конфликтов... На вопросы УНИАН ответил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Грузии Василий Цыбенко

Господин Посол, сегодня в Киеве проходят украинско-грузинские политические консультации, какова их цель? Это плановое событие министерств иностранных дел – для обеспечения постоянного диалога между нашими странами, по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Какие вопросы обсуждают стороны?

В первую очередь – о будущем визите в Грузию Президента Виктора Ющенко (в ноябре) и проведении очередного Энергетического саммита, в ходе которого будут определены последующие шаги по реализации ряда энергетических проектов, в частности о Каспийско – Черноморско – Балтийской транспортировке нефти с использованием нефтепровода Одесса–Броды.

Кроме того, есть необходимость обменяться мнениями и определиться со сроками очередного заседания общей межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между нашими государствами.

Обсуждаются также возможности расширения сотрудничества между парламентами Украины и Грузии, особенно в контексте инициативы Европейского Парламента о создания Парламентской ассамблеи ЕС и стран «Восточного партнерства».

Довольно актуальными для нас остаются проблемы безопасности и взаимодействия на международной арене. Эти вопросы также будут обсуждаться в ходе визита в Грузию руководителя внешнеполитического ведомства Украины.

Сама жизнь требует поддерживать высокий уровень межгосударственных отношений, постоянно координировать наши усилия.

Планируете ли достичь каких-то конкретных договоренностей? По итогам консультаций планируется подписание протокола – это своего рода план действий, в котором будут зафиксированы задачи по реализации всего, о чем идет речь во время консультаций.

Как известно, Грузия официально заявила о своем выходе из СНГ. Какие последствия, на ваш взгляд, может иметь такое решение для самой Грузии и Содружества? Думаю, чего-либо чрезвычайного оттого, что Грузия вышла из СНГ, не произойдет. Ведь ее членство, когда она вступала в СНГ, связывалось прежде всего с урегулированием имеющихся на то время конфликтов. К сожалению, ситуация лишь осложнилась. Можно сказать, что СНГ с этой важной миссией пока еще не справилось.

Что же касается самого Содружества, то для него это еще один вызов, который в который раз засвидетельствовал достаточно низкую эффективность его деятельности.

Будет ли продолжать Украина военно-техническое сотрудничество с Грузией, учитывая все громкие заявления со стороны России? Поддастся ли наше государство давлению извне и не откажется ли от поставок украинского оружия и военной техники в Грузию?

Военно-техническое сотрудничество между Украиной и Грузией осуществляется на основании межправительственного соглашения, которое на сегодня никто не отменял, то есть оно действует и в полной мере удовлетворяет общепризнанным нормам и принципам международного права, а также положениям международных режимов экспортного контроля.

Кроме того, данные о поставках Украиной вооружения в Грузию на постоянной основе передавались в реестр ООН и с 2000 года размещаются на его официальной вэб-странице.

Эти бесспорные факты признаны мировым сообществом и не требуют дополнительных комментариев.

Но, как по мне, в военном конфликте на Кавказе – для его урегулирования – вопрос, кто поставлял оружие конфликтующим сторонам, не является самым главным.

Важнее разобраться в том, почему возник военный конфликт? Потому что, если не дать честного ответа на эти действительно актуальные вопросы, то стрельба продолжится даже в том случае, когда Украина не будет продавать Грузии оружие.

Это будут делать другие, ведь на Грузию не распространяются никакие международные санкции.

Кстати, по объемам военно-технического сотрудничества с Грузией Украина занимает далеко не первое место.

Да, известно, что сама Россия поставляла туда намного больше оружия... Грузия присоединилась к газопроводу “Белый поток”. Может ли реализация этого проекта осложниться в связи с тем, что после войны с Россией Грузию воспринимают как нестабильную страну для транзита нефти и газа? Реализация «Белого потока», как и любого другого проекта, требует значительных инвестиций, привлечения международного капитала. А это возможно лишь в условиях стабильности и прогнозируемости. Потому, безусловно, конфликт на Кавказе, мягко говоря, не будет стимулирующим фактором для потенциальных инвесторов.

В то же время проект «Белый поток» перспективен. В нем заинтересована не только Грузия, но и другие страны, в том числе и европейские, потому он вполне реален.

Как Украина и Грузия могут в дальнейшем сотрудничать в рамках ГУАМ?

В первую очередь в вопросах развития международных транспортных коридоров, в частности евразийского нефтетранспортного маршрута, который позволит возможность диверсифицировать пути поставок энергоносителей из каспийского региона в Европу.

Транзитный потенциал Грузии и Украины хорошо известен, он подтвержден успешной работой уже действующих нефте- и газотранспортных систем.

Кроме того, есть большая необходимость в том, чтобы мы объединили наши усилия в создании эффективной зоны свободной торговли, регионального зернового рынка, активно участвовали в мероприятиях формирования и развития безопасности в Европе, отвечающей потребностям времени и эффективно реагирующей на современные вызовы.

Большое поле деятельности в борьбе с наркотраффиком и незаконной миграцией. Задача не из простых, но вполне по силам.

Какую роль играет Грузия в реализации проекта Евразийского нефтетранспортного коридора? Выгодное географическое расположение и успешная реализация при участии Грузии ряда важных проектов, в частности по строительству и эксплуатации нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейран, делает ее чрезвычайно привлекательной для сотрудничества в этой сфере.

В целом роль Грузии в продвижении этого проекта остается одной из ведущих.

Посол Грузии в Украине Григол Катамадзе заявлял, что не исключает возможности повторения российско-грузинского конфликта. По вашему мнению, возможно ли такое? Действительно, после того, как Грузию оставили миссии ООН и ОБСЕ, ситуация в зоне конфликта продолжает оставаться напряженной.

Любые неосторожные шаги, как, например, готовность Абхазии в своих территориальных водах уничтожать грузинские военные корабли, могут привести к обострению военно-политической обстановки и возникновению военных инцидентов.

Впрочем, обнадеживают заявления участников конфликта, в частности Грузии, о неприменении силы для его решения и участии в мероприятиях в формате Женевских консультаций, на которых сопредседателем выступает ЕС.

Позитивны, на наш взгляд, попытки наладить диалог между негосударственными организациями и религиозными конфессиями.

Все это дает надежду на то, что повторения ужасных событий августа 2008 года можно избежать.

Работает ли паромная переправа Поти–Батуми–Ильичевск?

Работает и довольно успешно.

Недавно начата перевозка грузов по новому маршруту Керчь – Поти, у которого тоже хорошие перспективы.

Все помнят плакаты с рекламой “вино свободы”, которые были развешены по всему Киеву. Сколько сегодня Грузия поставляет своего вина в Украину? Есть ли контрабанда?

На сегодня Украина - один из главных потребителей грузинского вина и по итогам прошлого года на нас пришлось 40 процентов его экспорта, почти 600 тысяч бутылок. О контрабанде не скажу, а вот о подделках... На этот вопрос ответ нужно искать в самой Украине.

Какова численность украинской диаспоры в Грузии. Есть ли у нее какие-то проблемы? Около 10 тысяч человек... Большинство из них стремится поддерживать связи с исторической Родиной, сохранять язык и культуру нашего народа. Как и все наши соотечественники за рубежом, украинцы Грузии хотят иметь в этом постоянное внимание и поддержку со стороны Украины...

Интервью записала Светлана Артеменко