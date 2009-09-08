Сильное землетрясение в Грузии
03:34, 08 сентября 2009Мир
3873 0
В Тбилиси ощущались 4 балла
Сильное землетрясение магнитудой 8 произошло во вторник к северо-западу от столицы Грузии Тбилиси в Амбролаурском районе региона Рача-Лечхуми, сообщил РИА Новости сотрудник Гидрометцентра Грузии.
Ранее во вторник агентство Reuters сообщило о землетрясении магнитудой 6,2.
По словам сотрудника Гидрометцентра, сила подземных толчков в Тбилиси составила 4 балла.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter