Сильное землетрясение в Грузии

В Тбилиси ощущались 4 балла

Сильное землетрясение магнитудой 8 произошло во вторник к северо-западу от столицы Грузии Тбилиси в Амбролаурском районе региона Рача-Лечхуми, сообщил РИА Новости сотрудник Гидрометцентра Грузии. Ранее во вторник агентство Reuters сообщило о землетрясении магнитудой 6,2. По словам сотрудника Гидрометцентра, сила подземных толчков в Тбилиси составила 4 балла.

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