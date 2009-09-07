Ющенко обсудил развитие украинско-польско-литовского сотрудничества

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в Варшаве обсудил с маршалом Сейма Республики Польша Брониславом КОМОРОВСКИМ развитие украинско-польско-литовского сотрудничества в рамках Межпарламентской ассамблеи трех стран.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента, в ходе беседы стороны отметили важность продолжения системного и эффективного сотрудничества на уровне законодательных органов Украины и Польши.

Еще одной темой встречи стали вопросы гуманитарной политики, в частности, исторического примирения и оценок эпизодов общей истории двух стран.

В ходе встречи В.ЮЩЕНКО выразил заинтересованность в дальнейшей поддержке евроатлантических устремлений Украины польской стороной.