Грузия освободит турецкого капитана от 24 лет тюрьмы

Капитан турецкого танкера "Букет", приговоренный 31 августа грузинским судом к 24 годам тюрьмы, сможет выйти на свободу после уплаты штрафа в размере 18 тысяч долларов США.

Глава компании Densa - оператора танкера - Хусейн Сан объявил в интервью Reuters, о готовности заплатить любую сумму за освобождение капитана "Букета" - Мехмета Остурка. Официально решение об освобождении капитана танкера, уточняет Reuters со ссылкой на источники в МВД Грузии, будет принято в ходе визита министра иностранных дел Турции в Тбилиси, запланированного на 7-8 сентября.

Четверо граждан Азербайджана, входивших в состав экипажа танкера, сообщает 4 сентября ИА "Тренд", уже получили возможность покинуть Грузию после уплаты штрафа. Всего на борту "Букета" находился экипаж из 17 человек - 4 граждан Азербайджана и 13 граждан Турции. За освобождение всего экипажа, кроме капитана, компания-оператор танкера, по данным источника ИА "Тренд" в посольстве Азербайджана в Турции, заплатила 30 тысяч долларов.

Танкер "Букет", ходящий под флагом Панамы, был задержан грузинскими морскими пограничниками 17 августа неподалеку от Абхазии. Капитан "Букета" - гражданин Турции Мехмет Остурк - признан грузинским судом виновным в нарушении границы.

Лента.ру