В Москве обрушилась многоярусная подземная парковка: есть потерпевшие

Нарушение технологии строительства

В центре Москвы обрушилась подземная строящаяся автомобильная парковка. Как сообщает РИА «Новости»,по словам первого заместителя начальника Главного управления МЧС РФ по Москве Виктора КЛИМКИНА, по предварительным данным, причиной обрушения стало нарушение технологии строительства.. Спасатели извлекли из-под завалов четырех пострадавших.

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