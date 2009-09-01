Европейские лидеры съезжаются в Польшу

В Польше начались мероприятия, посвященные 70-летию начала Второй мировой войны, передает радио «Свобода».

Мемориальная церемония, в которой участвовали польские руководители, состоялась на рассвете под Гданьском, где 1 сентября 1939 года в 4.45 немецкий учебный броненосный корабль "Шлезвиг-Гольштейн" открыл огонь по польскому Военно-транзитному складу на полуострове Вестерплатте. В этот же момент Вермахт вошел на территорию Польши сразу с трех направлений.

В Гданьске сегодня будет проходить встреча европейских лидеров, посвященная 70-летию начала войны. В ней примут участие представители 20 государств, в том числе премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, глава правительства РФ Владимир ПУТИН, канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ.

По данным социологического опроса, результаты которого были опубликованы в понедельник, защита Вестерплатте остается самым важным символом польского сопротивления во Второй мировой войне, сообщает Би-Би-Си.