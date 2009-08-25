В США создадут элитную команду для допросов террористов

Президент США Барак Обама одобрил создание элитной команды следователей, которые будут заниматься допросами предполагаемых террористов. Как пишет Los Angeles Times со ссылкой на источники в правительстве, это решение принято в рамках пересмотра контртеррористической политики. В новую группу следователей войдут представители разных ведомств, а следить за ее работой будет Совет по национальной безопасности.

"Группа по допросам особо ценных заключенных", которая будет базироваться в ФБР, должна стать живым примером отказа от методов допроса и заключения лиц, подозреваемых в террористической деятельности, которые применялись в годы президентства Джорджа Буша. Старая практика контртеррористической деятельности является постоянным объектом критики со стороны либералов, которые приравнивают методы работы следователей ЦРУ к пыткам.

Создание особой команды следователей было рекомендовано Белому дому рабочей группой, занимавшейся пересмотром практики допросов террористов. Параллельно ведет работу другая рабочая группа, которая должна разработать план по закрытию тюрьмы для террористов на военной базе в Гуантанамо.

Критики администрации Буша активно обсуждают возможность привлечения к ответственности лиц, проводивших в жизнь жесткий контртеррористическую курс прежней власти.

Лента.ру

