США осудили возвращение в Афганистан генерала Дустума

Власти США осудили возвращение в Афганистан из изгнания одного из известных афганских политиков и военных, лидера этнических узбеков генерала Рашида Дустума, передает Associated Press. Возвращение Р.Дустума состоялось при активном содействии президента Афганистана Хамида Карзая, который таким образом надеется привлечь на свою сторону проживающих в стране узбеков.

Американские власти считают, что этот шаг не будет способствовать улучшению ситуации в регионе и заявили, что генерал Р.Дустум ответственен за гибель многих мирных жителей и казни нескольких тысяч военнопленных.

Генерал Р.Дустум в 1980-х годах учился в СССР, затем служил в органах госбезопасности и в армии просоветского Афганистана, долгое время был командиром дивизии, состоявшей из этнических узбеков. После вывода советских войск поддержал правительство Наджибуллы, затем стал главой центральной части Афганистана, в большинстве своей населенной узбеками.

После прихода к власти талибов выступил против них, затем, после их разгрома, вошел в правительство Афганистана. В 2008 г., будучи начальником Генерального штаба афганской армии, Р.Дустум был отстранен от должности в связи с делом о нападении на своего бывшего союзника Акбара Бая. Х.Карзай согласился прекратить преследование генерала в обмен на его отъезд в Турцию.

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