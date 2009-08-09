Полиция разогнала митинг против цыган
09:39, 09 августа 2009Мир
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Сообщение из Словакии
На востоке Словакии полиция по охране общественного порядка была вынуждена применить брандспойты для разгона запрещенного митинга сотен крайне правых радикалов, выступавших против цыган. Протестующие в ответ забрасывали полицейских камнями и бутылками.
Митинг был организован неонацистской группировкой "Словацкое единство", передает Associated Press. По словам сотрудников правопорядка, организатор митинга, Мариан Котлеба, арестован.
Митингующие заявляли, что выступают против нападения цыган на местных жителей.
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