Полиция разогнала митинг против цыган

На востоке Словакии полиция по охране общественного порядка была вынуждена применить брандспойты для разгона запрещенного митинга сотен крайне правых радикалов, выступавших против цыган. Протестующие в ответ забрасывали полицейских камнями и бутылками.

Митинг был организован неонацистской группировкой "Словацкое единство", передает Associated Press. По словам сотрудников правопорядка, организатор митинга, Мариан Котлеба, арестован.

Митингующие заявляли, что выступают против нападения цыган на местных жителей.

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