У стрелявшего в фитнес-клубе были проблемы с женщинами

Мужчина, устроивший стрельбу в фитнес-центре пригорода города Питтсбург, сделал это из-за проблем в личной жизни. Как сообщает газета The Times, 48-летний Джордж Содини, работник юридической фирмы, в своем блоге жаловался на отсутствие личной жизни. «У меня не было секса более восемнадцати лет», - писал он. При этом он отмечал, что не понимает почему он не нравится женщинам. «Я не урод. Я хорошо одеваюсь, всегда принимаю душ и пользуюсь туалетной водой и все же женщины меня отвергают», - пишет он в своем блоге.

Содини устроил стрельбу во время занятий танцами, на которых присутствовали около 30 женщин.

Как сообщалось ранее, он застрелил трех и ранил девять человек. Позже он застрелился сам.

Газета.ру