Россия разрабатывает новые виды ядерного оружия, но...

Россия никому не угрожает и никого не хочет напугать, занимаясь разработкой новых видов ядерного оружия, сказал вице-премьер, министр обороны РФ Сергей Иванов в интервью телеканалу "Аль-Джазира", показанном в эфире круглосуточного телеканала "Вести".

Отвечая на вопрос о причинах, которые побуждают Россию разрабатывать новые виды вооружений, Иванов уточнил, что речь в первую очередь идет "о стратегических комплексах, о межконтинентальных баллистических ракетах".

По его словам, Россия делает это "не для того, чтобы кого-то напугать, и не для того, чтобы повысить там имидж, пиар-составляющую министерства обороны и не потому, что мы чувствуем вот приближающуюся угрозу, когда против нас может быть использовано ядерное оружие".

Вице-премьер пояснил активность России в сфере разработки новых систем вооружений ее стремлением чувствовать себя в безопасности "через 30, 40 лет так же, как она чувствует себя в безопасности сейчас".

"Мы должны иметь столько современного оружия стратегического, ядерного оружия, которое гарантированно обеспечивало бы нашу безопасность и сейчас, и через 20, и через 40 лет. Вот поэтому мы этим и занимаемся", - подчеркнул он.

По словам Иванова, если Россия не будет уделять достаточного внимания разработке новых систем вооружения, "то тогда появятся риски, которых мы просто хотели бы избежать и в будущем".

"Мы никому не угрожаем. Вы знаете, что Вооруженные силы РФ кардинально уже отличаются от того, что было при СССР. Мы не хотим быть пугалом для всего мира, мы не хотим считать количество ядерных боеголовок из принципа: сколько у всего мира вместе взятых, сколько у нас и чуть ли не сравнивать это. Это бесперспективный путь совершенно, и мы от него давно отказались", - сказал Иванов.

РИА "Новости"