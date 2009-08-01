На Канарах горят леса: эвакуированы 4 тысячи человек

Около четырех тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров, охвативших юго-восточный остров Пальма архипелага Канарские острова, сообщает в субботу со ссылкой на испанские власти агентство AP.

Причины пожаров пока не установлены, однако, по предварительным данным, они могли быть связаны с невероятно жаркой погодой, установившейся в регионе в последнее время.

В тушении лесных пожаров участвуют местные пожарные бригады и шесть вертолетов.

По данным местных властей, локализовать пожар пока не удалось, и они попросили о помощи у материковой Испании. Информации о жертвах и пострадавших не поступало, отмечает агентство.