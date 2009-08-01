Папа Римский записал музыкальный альбом

Папа Римский Бенедикт XVI записал музыкальный альбом, сообщает АР. Диск, пока не получивший названия, будет выпущен лейблом Geffen/Universal 30 ноября.

На альбоме понтифик поет и читает молитвы, посвященные Богоматери, в сопровождении хора римской музыкальной академии. Запись проходила в базилике Святого Петра в Ватикане.

Кроме того, на диске будут представлены восемь произведений современной классической музыки в исполнении Королевского филармонического оркестра Великобритании, записанные на легендарной студии Abbey Road в Лондоне.

Инициатива создания альбома принадлежит итальянской медиагруппе Multimedia San Paolo. Все доходы от продажи диска Папы Римского будут перечислены в благотворительные фонды, помогающие неимущим детям получать музыкальное образование.

Лента.ру