CША выделят 29 миллионов на поддержание демократии в России

Правительство США в этом году выделит в общей сложности 29 миллионов долларов на развитие демократии и прав человека в России, заявил заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Гордон.

"США поддерживают универсальные права и свободы как внутри страны, так и в России, и по всему миру. В поддержку этих принципов и как отражение того, что мы понимаем необходимость постоянной помощи активистам-правозащитникам, в этом году правительство США выделяет более 29 миллионов долларов в качестве помощи на развитие демократии и прав человека в России. Большая часть этих средств пойдет на укрепление гражданского общества, независимых медиа и власти закона", - заявил Гордон на слушаниях комитета по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса, посвященных взаимоотношениям США и РФ в сфере безопасности.

Замгоссекретаря напомнил о недавнем убийстве правозащитницы Натальи Эстемировой.

"Эта трагедия напоминает нам о безотлагательном характере угроз, с которыми сталкивается гражданское общество в России и говорит о необходимости достичь прогресса в наших двусторонних дискуссий с Россией по вопросам гражданского общества", - приводит его слова РИА "Новости".