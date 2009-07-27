Ирак будет отправлять по 10 тыс. студентов в западные колледжи

Власти Ирака озаботились системой образования, серьезно пострадавшей за годы диктатуры Саддама Хусейна и гражданской войны. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики сообщил в вашингтонской Академии развития образования, что его страна планирует ежегодно отправлять до 10 тыс. своих студентов на учебу в колледжи США, Великобритании, Канады и Австралии. Первые иракские студенты отправятся по правительственной программе на Запад уже этой осенью, передает Associated Press.

По мнению иракских властей, "образование - это ключ к экономическому развитию и прогрессу". Правительство намерено стимулировать молодых людей к получению на Западе ученых степеней. При этом власти особо приветствуют выбор инженерно-технических и бизнес-специальностей с тем, чтобы молодые иракские профессионалы могли приложить свои умения на родине, содействуя восстановлению и развитию страны.

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