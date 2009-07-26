Россияне потеснили немцев на турецких пляжах

В июне 2009 года россияне впервые потеснили немцев на пляжах Анталии. Отпуск на турецком курорте провели 478 400 немцев и 481 300 туристов из России, сообщили турецкие СМИ со ссылкой на министерство по делам туризма в Анкаре.

Немцы традиционно самая многочисленная группа туристов на турецких курортах. В первой половине года они удержали за собой первое место: отдохнуть в Анталию приехали 1,7 миллиона немцев и около 1 миллиона россиян.

При этом общее число иностранных туристов в Турции в первом полугодии сократилось на 0,9 процента до 10, 6 миллиона человек. Число отдыхающих из Германии в июне по сравнению с июнем прошлого года уменьшилось на 11,3 процента.

Однако большинство немцев не собираются экономить на летнем отпуске несмотря на экономический кризис, сообщил еженедельник Focus, опираясь на репрезентативный опрос, проведенный для него социологической службой polis/USUMA. Только треть опрошенных жителей Германии намерена потратить меньше денег на летний отдых. Менее всего к экономии расположены немецкие пенсионеры: среди них таковых оказалось всего 24 процента.

"Немецкая волна"