Правительство Литвы запретило продавать Mazeikiu nafta России

Правительство Литвы утвердило новую редакцию Национальной экономической стратегии. В одном из ее положений сказано, что энергетическим предприятием не может управлять компания из той страны, откуда поступают энергоресурсы. Это означает, что единственный НПЗ в Прибалтике Mazeikiu nafta не может быть продан российским нефтяным корпорациям, поскольку нефть на завод поступает именно из России.

Ранее Mazeikiu nafta принадлежал "ЮКОСу", однако бывшей компании Михаила Ходорковского пришлось продать актив в середине 2006 года. Покупателем стал польский концерн PKN Orlen. На завод также претендовали российские компании, в частности "Лукойл" и ТНК-ВР.

В конце августа в СМИ появилась информация, согласно которой поляки хотели бы перепродать НПЗ "Лукойлу", поскольку 29 июля 2006 года на нефтепроводе "Дружба", ведущем из России в Литву, произошла авария, и поставки нефти были сокращены. Позднее представители PKN Orlen опровергли эти сообщения.

В Национальной экономической стратегии Литвы, принятой правительством, также сказано, что доля энергоресурсов, импортируемых из одной страны, не должна превышать 30 процентов от общего энергобаланса Литвы. Кроме того, правительство заявило о пуске до 2015 года новой АЭС и о соединении ЛЭП Литвы со скандинавскими и польскими сетями до 2012 года.

Теперь Национальную экономическую стратегию должен одобрить сейм страны.

Лента.ру