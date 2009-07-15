Еврокомиссия предлагает отменить визы еще для трех стран

Еврокомиссия предлагает отменить визовый режим для трех балканских стран: Македонии, Черногории и Сербии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы юстиции, свободы и безопасности, Жак БАРРО.

«Мы предложили Совету ЕС с 1 январю 2010 года отменить визовый режим для этих трех стран», - сказал он.

В то же время, Ж.БАРРО отметил, что если Македония полностью выполнила все необходимы условия для перехода к безвизовому режиму, то определенные вопросы остаются к Черногории и Сербии.

Вопросы к Черногории связаны, в первую очередь, с законодательством о получении гражданства, а вопрос к Сербии – с проблемой Косово. Вместе с тем, по словам вице-президента Еврокомиссии, эти вопросы не имели определяющего влияния на решение Еврокомиссии.