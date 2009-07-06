Медведев говорит, что Россия и США сделали шаг к компромиссу по ПРО

Россия и США сделали шаг вперед на пути к компромиссу по проблематике ПРО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал на совместной пресс-конференции с Президентом США Бараком ОБАМОЙ в Москве.

«Проблема третьего позиционного района - это довольно сложная тема для нашего обсуждения, но хотел бы обратить внимание на то, что в нашем совместном понимании, которое только что было подписано, говорится о взаимосвязи между наступательными и оборонительными вооружениями. И это уже шаг вперед. Еще некоторое время назад по этому поводу у нас были сплошные разногласия», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Кроме этого, он отметил, что необходимо увязать решение задач ПРО США с интересами других стран.

«Никто не говорит о том, что ПРО вредна сама по себе или создает кому-то угрозу. Напротив, она направлена на решение ряда конкретных задач. Вопрос в том, чтобы увязать те или иные конфигурации противоракетной обороны с интересами других стран», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что сегодняшняя администрация США, в отличие от предыдущей, взяла паузу и проводит изучение этой ситуации, после чего будет сформулирована их окончательная позиция.

«Как минимум, это также шаг вперед в смысле достижения возможного компромисса по этой довольно сложной теме, потому что до этого мы слышали только одно: «все решения приняты, они вас не касаются», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

При этом он отметил, что Россия исходит из того, что решения американской стороны по ПРО затрагивают ее интересы.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, именно по этим вопросам России и США придется договариваться. Кроме этого, он добавил, что в России осознают рост количества угроз, в том числе связанных с баллистическими ракетами, ракетами средней дальности.