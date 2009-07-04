В Германии во время ураганов погибли два человека

17:07, 04 июля 2009
Мир
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В больницах - много пострадавших

В различных регионах запада и юга Германии, над которыми минувшей ночью и сегодня днем пронеслись ураганы, сопровождавшиеся ливневыми дождями с грозами, от ударов молнии погибли два человека. В больницы доставлено много пострадавших, передает ИТАР-ТАСС.

В регионе затоплены несколько кемпингов. В Хауэнштайне (Фальц) молния ударила в туристическую палатку. Пятеро молодых людей, которые укрывались в ней от непогоды, госпитализированы.

Несмотря на проливные дожди с крупным градом в Баварии из-за грозы возникло множество пожаров. В Мюнхене блокирована городская железная дорога. Движение транспорта остановлено в районе Гармиш-Партенкирхена и в регионе Мурнау-Обераммергау (юг Баварии). Повреждены десятки домов. На ряд автострад обрушились грязевые потоки.

Из-за грозовых ливневых дождей в течение полутора часов был закрыт аэропорт в Дюссельдорфе. Самолеты для посадки направлялись в аэропорт Кельн-Бонн. Опоздания достигали двух и более часов. За минувшие сутки только в Дюссельдорфе пожарные, которые в ФРГ во время природных катастроф выполняют функцию спасателей, 450 раз выезжали по вызовам. Они откачивают воду из подвалов, восстанавливают энергоснабжение, расчищают улицы от поваленных деревьев.

 

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