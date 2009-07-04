В России не смогли доказать, что войну в Южной Осетии начал Саакашвили

Следственный комитет России не смог доказать вину Михаила Саакашвили в развязывании южноосетинской войны. Следователям не хватило документов, и вероятность того, что необходимые доказательства окажутся у СКП, очень мала, сообщают Подробностисо ссылкой на Газету.ру.

Вместе с тем в следственном комитете по-прежнему уверены, что в Южной Осетии имел место именно геноцид, хотя по сравнению с данными первых дней войны число погибших мирных жителей сократилось в десять раз.

В пятницу глава Следственного комитета при генпрокуратуре РФ Александр Бастрыкин сообщил журналистам, что его ведомство завершило расследование дела по факту событий в Южной Осетии в августе 2008 года.

Как сообщил Бастрыкин, от грузинской агрессии погибли 162 жителя Южной Осетии, "но эта цифра не окончательная". "У нас есть все основания полагать, что значительное число погибших было захоронено до прибытия следственной группы", – пояснил глава СКП.

При этом потерпевшими по делу об агрессии признаны 5,5 тысяч человек – следствие включало сюда и тех, кто понес тот или иной материальный ущерб.