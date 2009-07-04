Госдума России пытается «приватизировать» Полтавскую битву

Госдума России призывает отмечать юбилей Полтавской битвы как «великую дату российской и мировой истории».

Как передает корреспондент УНИАН, данное постановление поддержали 375 российских депутатов.

"Депутаты Госдумы преисполнены чувством гордости и глубокой благодарности к тем, кто 300 лет назад, не щадя своей жизни, встал на защиту Родины - имена Петра Великого, солдат, генералов, "птенцов гнезда Петрова", названия победоносных полков и героизм казаков и жителей Полтавы не будут забыты", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что "не будет забыто и предательство Ивана Мазепы, имя которого стало нарицательным, а сам он был предан анафеме Русской православной церковью".

"Не может не удивлять, что в руководстве Украины сегодня находятся люди, усматривающие в измене образец для подражания и таким образом отказывающие себе и своему народу в историческом праве считаться потомками победителей Полтавской битвы", - подчеркивается в заявлении Госдумы.

В нем также напоминается, что Полтавская битва окончилась "разгромом и капитуляцией армии шведского короля Карла XII".

Депутаты Госдумы считают важным привлечь внимание государственных деятелей, широкой общественности к вопросу о необходимости достойно отметить юбилей Полтавской битвы, дата которой провозглашена Днем воинской славы России.

Напомним, 26-28 июня в Полтаве проходили мероприятия, посвященные 300-летию Полтавской битвы, участие в которых приняло около 50 тыс. чел.