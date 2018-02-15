Полиция Флориды арестовала подозреваемого в стрельбе в школе (фотогалерея)

По словам шерифа, как минимум 14 пострадавших при стрельбе доставлены в госпитали.

Полиция задержала человека, открывший стрельбу в школе Stoneman Douglas в городе Паркленд, что во Флориде.

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Как сообщил шериф округа Броуард (штат Флорида) Скотт Исраэль, ранее задержанный учился в этой школе, передает Fox News.

"Сейчас он в этой школе не учится", - добавил он, уточнив, что стрелявшему 18 лет, его зовут Николас Круз.

По словам шерифа, как минимум 14 пострадавших при стрельбе доставлены в госпитали. Он не уточнил, в каком состоянии они находятся.

Ранее УНИАН сообщал, что в средней школе Stoneman Douglas High School в Паркленде, штат Флорида, произошла стрельба. По данным местных СМИ, в результате происшествия ранения получили от 20 до 50 человек.