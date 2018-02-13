В США полицейские застрелили пенсионера, который угрожал самоубийством

20:42, 13 февраля 2018
Мир
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В Майямиполиция застрелила 84-летнего мужчину, который угрожал самоубийством / фото Sebastian Ballestas Miami Herald

Как сообщает Miami Herald, мужчине грозило выселение из-за "несанкционированное сокрытие домашних животных". Военный ветеран держал у себя двух служебных собак. Вероятно, именно это подтолкнуло мужчину к самоубийству.

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При этом психиатр в медицинском центре по делам ветеранов в Майами сказала, что собаки имели "чрезвычайно благоприятное влияние на мужчину".

"Мистеру Бишопу содержание домашних животных, в данном случае, предоставляет неоценимый эмоциональный терапевтический эффект", - говорится в присоединенных к делу о выселении выводах психиатра.

Издание отмечает, что прежде чем стрелять полицейские умоляли Бишопа опустить оружие, но мужчина этого не сделал. По меньшей мере четверо полицейских одновременно открыли огонь в мужчину.

Как сообщал УНИАН, в январе неизвестный открыл стрельбу возле школы в Орландо, вследствие чего были ранены трое подростков.

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