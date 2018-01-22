Неизвестный открыл стрельбу возле школы в Орландо: ранены трое подростков

В американском городе Орландо неизвестный начал стрелять в толпу в парке Виллоу, который расположен возле местной школы.

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В результате стрельбы трое девушек-подростков получили пулевые ранения, сообщает телеканал WFTV 9 со ссылкой на полицию города. Девушек доставили в больницу.

Пока официальных данных о состоянии пострадавших нет. Полиция начала расследование.

Напомним, еще одна стрельба произошла в городе Орландо в июне прошлого года. Американский военнослужащий открыл стрельбу, в результате чего погибло 5 человек, после чего злоумышленник застрелился. А в 2016 году в городе произошла резонансная стрельба в ночном гей-клубе, в результате которой погибло два человека и более десятка получили ранения.